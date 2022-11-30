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11:57, 30 ноября 2022
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Влад Лисовец продемонстрировал слишком странный вариант одеться на Новый год

Влад Лисовец продемонстрировал слишком странный вариант одеться на Новый год

Стилист Влад Лисовец показал «лук» для встречи Нового года. Стоит отметить, что образ слишком странный.

Лисовец предстал в черных колготках, поверх которых надеты трусы-шорты леопардового цвета. Сверху на стилисте была кожаная куртка, под ней виднелись незастегнутая рубашка голубого цвета и черная майка.

Образ дополняло украшение на шее в виде длинной цепи.

Стилист подписал: «Не забудьте на НГ купить новые колготки и трусы».

Подписчики поинтересовались, можно ли надеть трусы без колгот. На это он ответил положительно.

Ранее Лисовец прокомментировал противоречивые слухи о личной жизни.

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