11:57, 30 ноября 2022
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Влад Лисовец продемонстрировал слишком странный вариант одеться на Новый год
Стилист Влад Лисовец показал «лук» для встречи Нового года. Стоит отметить, что образ слишком странный.
Лисовец предстал в черных колготках, поверх которых надеты трусы-шорты леопардового цвета. Сверху на стилисте была кожаная куртка, под ней виднелись незастегнутая рубашка голубого цвета и черная майка.
Образ дополняло украшение на шее в виде длинной цепи.
Стилист подписал: «Не забудьте на НГ купить новые колготки и трусы».
Подписчики поинтересовались, можно ли надеть трусы без колгот. На это он ответил положительно.
Ранее Лисовец прокомментировал противоречивые слухи о личной жизни.
Источник фото:Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: