Вику Цыганову внесли в «черные списки» после интервью Юрию Дудю*

Муж Цыгановой рассказал о «накатах от власти» после интервью у Юрия Дудя* (признан иноагентом на территории РФ), об этом сообщает «Царьград».

Спустя сутки после выхода интервью супругов Вики и Вадима Цыгановых, в telegram-канале певицы вдруг появилось заявление о том, что они на самом деле не беседовали с Юрием Дудем*. Вика Цыганова написала, что видео было сгенерировано нейросетью.

«Люди, не смотрите это! Это все сделала нейросеть, позже узнаете. P.S. Это правда не мы, нейросеть и технологии deepfake…» - подписала интервью она.

Позже ситуацию объяснил супруг певицы. Вадим Цыганов рассказал, что после выхода беседы, его жену внесли в некие «черные списки» - на центральных телеканалах отменили поздравление знаменитости с юбилеем.

«Я начал разбираться, у журналистов спросил. Оказывается, Вика Цыганова в "черном" списке. То есть мы боремся с врагами, с сатанистами, значит, с нами борются враги России. Ведь Вику невозможно обвинить в том, что она против России», - рассказал он.

По словам Цыганова, скинуть всю ответственность на нейросеть им помог случай с продюсером Иосифом Пригожиным, который ранее заявлял о постановочной записи его телефонного разговора.

«На нас пошли накаты от власти, и мы решили воспользоваться тем, что помогло Пригожину», - объяснил он.

Ранее мы писали о том, что муж Вики Цыгановой признался в обмане зрителей на концертах «Ласкового мая».

*признан иностранным агентом на территории РФ.