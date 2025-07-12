«Верх цинизма, безнаказанности и подлости!»: Виталий Бородин возмутился продвижением Аллы Пугачевой в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился, что один из популярных российских сервисов включил в свою музыкальную подборку песни «предателей Родины» Аллы Пугачевой, Светланы Лободы и Валерия Меладзе. В своем Telegram-канале политик назвал происходящее «верхом цинизма, безнаказанности и подлости».

«На первой же вкладке предложены предатели Родины — Пугачева, Меладзе, Лобода! Это что? Провокация, саботаж, круговая порука либеральных кружков?! Это же однозначная поддержка этих артистов!» — заявил Виталий Бородин.

Политический деятель обратил внимание на то, что рекомендуемый российским слушателям плейлист создан «на основе предпочтений редакции», а не по алгоритмам. Виталий Бородин увидел в этом «верх цинизма» и желание продвинуть уехавших артистов.

«Предлагать их в рекомендациях на первых же вкладках — верх цинизма, безнаказанности и подлости! Это осознанное намерение редакции продвинуть данных артистов, видимо, чтобы о них не забывали в нашей стране, чтобы дать им возможность и дальше зарабатывать на российских слушателях, чтобы поддержать их в это „непростое“ для них время!» — отметил глава ФПБК.

Ранее певец Юрий Лоза высказался об уехавшей из России Алле Пугачевой: «Все психи считают себя нормальными».