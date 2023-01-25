Уникальная фотография: Александр Домогаров сфотографировался с новой женщиной

Несмотря на свой звёздный статус, актёр Александр Домогаров до сих пор переживает драмы в личной жизни.

Последний его брак с танцовщицей Татьяной Степановой закончился громким скандалом.

Ещё долгое время после разрыва, актёр публично обвинял бывшую пассию в изменах и воровстве. При этом, видимо стараясь сохранить образ альфа самца, Домогаров в выражениях себя явно не стеснял.

В это же время, знакомство Александра с певицей Зарой, напротив, может служить ярким примером того, как женское обаяние благотворно влияет на актёра.

На фотографии, недавно выложенной Александром в Сеть он буквально светится от счастья.

«Какая хорошая компания и как приятно видеть вас в таком настроении», - комментируют изображение поклонники.