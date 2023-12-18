«Такая нежность»: Марина Александрова опубликовала трогательное фото с мужем

Актриса Марина Александрова редко посвящает поклонников в подробности своей личной жизни. Она предпочитает, чтобы люди обсуждали ее работу в кинематографе, а не отношения в семье. Однако впервые за год 41-летняя звезда сериала «Открытый брак» опубликовала фото с мужем.

Марина разместила черно-белый снимок на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). На фото актриса обнимается со своим супругом Андреем Болтенко. Александрова, улыбаясь, прильнула к плечу мужа.

Фотография вызвала умиление у подписчиков актрисы.

«Вы лучшие!», «Такая нежность», «Всем любви!», — написали они в комментариях.

Поклонники звезды пожелали актрисе успевать все — быть с семьей и работать без эмоционального выгорания.

В личной жизни у Марины сейчас все хорошо. С 2012 года она замужем за постановщиком Андреем Болтенко. У них есть сын и дочь. Но до нынешнего избранника, у актрисы, напомним, были проблемы.