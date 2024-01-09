Суд отказал блогерше Елене Блиновской в приостановке действия решения ФНС

Арбитражный суд Москвы отказал блогерше и основательнице проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской в приостановке действия решения московской инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 6 по Москве о привлечении ее к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения. Об этом пишет "Интерфакс".

Уточняется, что блогерша просила принять меры обеспечения в рамках иска к налоговому органу, в котором она попросила признать незаконным решение ИФНС от 24 октября 2023 года. Тем не менее в судебной инстанции не обнаружили для этого оснований и сочли ходатайство не подтвержденным документально и необоснованным по существу.

Иск, детали которого в настоящий момент неизвестны, был подан 26 декабря 2023 года. Одновременно Блиновская подала ходатайство о принятии мер обеспечения.

Предварительное заседание по делу намечено на 6 февраля.

Ранее стало известно, что Елена Блиновская не смогла добиться снятия ареста с банковского счета