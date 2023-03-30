«Седокова секси, Асмус какая-то квадратная»: Собчак устроила состязание звездных бюстов

На днях сразу две актрисы решили продемонстрировать подписчикам свои формы. Анна Седокова засняла, как бегает «в раздумьях» в тесном спортивном топе, а Кристина Асмус показала свой забег в купальнике из бани в бассейн. При этом акцент у обеих был сделан явно на бюст, который не только выгодно выделялся в откровенных образах, но и трясся при движении. Пройти мимо такого «разнообразного» контента не смогла и Ксения Собчак.

Журналистка в личном Телеграм-канале сообщила подписчикам, что внимательно просмотрела оба ролика артисток и поняла, что они до невозможного похожи. Поэтому она предложила пользователям устроить состязание бюстов и определить, у кого он лучше. Поклонникам Ксении такая идея пришлась по вкусу, и они стали голосовать, чья грудь им нравится больше.

«Запрещенная сеть мне сегодня предлагает удивительно неразнообразный контент. Ну что, давайте голосование, что ли», - написала Собчак.

Отметим, что изначально большинство положительных отзывов получила экс-солистка группы «ВИА Гра». Люди посчитали, что ее грудь выглядит более выигрышно, тем более, что она занята полезным делом. «Анна и ее дыньки заняты делом, поэтому выбираю ее. Физра полезна, пусть несёт ее массы», - написал один из пользователей.

А вот фигура Кристины подверглась критике. Фанаты посчитали, что со времен съемок в скандальном «Тексте» она заметно поправилась или же сделала пластику груди, так как она заметно увеличилась в размерах. «Седокова секси. Асмус какая-то квадратная», - отозвался подписчик Ксении Собчак.

Вот только подводя итог голосования, победила все-таки экс-супруга Гарика Харламова. По мнению людей, она выглядит более естественно, а это главный залог привлекательности.

Ранее Кристину Асмус унизили прямо во время спектакля – зритель выкрикнул оскорбление в ее адрес, когда она выходила на поклон. И актриса недавно решила прокомментировать эту ситуацию.