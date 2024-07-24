Роскомнадзор заблокировал песню уехавшей из РФ Монеточки*

Роскомнадзор заблокировал песню «Чайлдфри» певицы Монеточки* (признана иноагентом в РФ) на сервисе «Яндекс. Музыка». Об этом говорится в уведомлении сервиса.

«Трек недоступен по требованию Роскомнадзора», — сказано в сообщении, которое всплывает при попытке прослушивания композиции.

«Чайлдфри» также недоступна для прослушивания на стриминге VK в альбоме Noize MC** (признан иноагентом в РФ). Платформа указала, что запись удалили по решению музыканта или его представителя. Трек в настоящее время можно послушать лишь в альтернативных версиях. Например, в инструментальной.

Исполнительница, в свою очередь, пока не комментировала новость о блокировке песни.

Напомним, Монеточка* вместе с супругом переехала в Литву после начала СВО. Артистка пожалела, что была вынуждена рожать ребенка вдали от своих друзей и семьи, изначально она хотела, чтобы первенец появился на свет в Сочи. Тем не менее муж звезды все время был с ней рядом. Певица признавалась, что не справилась бы без его помощи и поддержки.

Ранее мы писали, что певец Эмин Агаларов вышел в свет в Баку с повзрослевшими сыновьями.

*(признана иноагентом в РФ)