Раскрыта тайна Пугачевой, назвавшей себя «матерью геев»

Певица Вика Цыганова прокомментировала высказывание, что артистка Алла Пугачева является «матерью геев, поющей для плебеев». Она отметила, что исполнительница сама себя так называла, потому что стояла у истоков, когда зарождались гей-клубы и формировалась тусовка, для которой пела Примадонна.

«Это не моя фраза, это фраза мадам Галкиной* (фамилия супруга Максима Галкина, признанного в России иноагентом – прим.)», - сказала Цыганова.

Далее она пояснила, почему Примадонна так называла себя.

«Потому что как раз открывались клубы, гей-клубы и вся эта история, вся эта тусовка… Мы же видим. Это же тоже не мои высказывания, что на каналах одни и те же люди сидят, и ходят, и общность такая, семейственность разведена», - объяснила певица в разговоре с журналисткой Аленой Жигаловой.

Также исполнительницу попросили прокомментировать слова, что она «никогда не была у отравленной кормушки Аллы Пугачевой». На это Цыганова заявила, что «это всё одно и то же».

«Я и говорю об этой семейственности шоу-бизнеса», - добавила она.

Ранее сообщалось, что у Пугачевой обнаружили экстрасенсорные способности.