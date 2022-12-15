Раскрыта тайна Пугачевой, назвавшей себя «матерью геев»
Фото: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Вика Цыганова прокомментировала высказывание, что артистка Алла Пугачева является «матерью геев, поющей для плебеев». Она отметила, что исполнительница сама себя так называла, потому что стояла у истоков, когда зарождались гей-клубы и формировалась тусовка, для которой пела Примадонна.
«Это не моя фраза, это фраза мадам Галкиной* (фамилия супруга Максима Галкина, признанного в России иноагентом – прим.)», - сказала Цыганова.
Далее она пояснила, почему Примадонна так называла себя.
«Потому что как раз открывались клубы, гей-клубы и вся эта история, вся эта тусовка… Мы же видим. Это же тоже не мои высказывания, что на каналах одни и те же люди сидят, и ходят, и общность такая, семейственность разведена», - объяснила певица в разговоре с журналисткой Аленой Жигаловой.
Также исполнительницу попросили прокомментировать слова, что она «никогда не была у отравленной кормушки Аллы Пугачевой». На это Цыганова заявила, что «это всё одно и то же».
«Я и говорю об этой семейственности шоу-бизнеса», - добавила она.
Ранее сообщалось, что у Пугачевой обнаружили экстрасенсорные способности.