«Пусть говорит, что хочет»: актриса из «Интердевочки» Немоляева не согласилась с Володиным

Актриса Анастасия Немоляева, сыгравшая Ляльку в «Интердевочке», не согласилась с мнением спикера Госдумы Вячеслава Володина, который связал фильм с распадом СССР. Она назвала высказывание политика «частным мнением».

Комментарий актрисы приводит Life.ru. Немоляева отметила, что в России свобода мнений.

«Пусть говорит, что хочет. Я не согласна с таким мнением», - произнесла она.

Ранее Володин в время обсуждения законопроекта о запрете идеологии чайлдфри привел в пример фильм «Интердевочка». Напомним, в основе сюжета история проститутки, которая хочет выйти замуж и уехать за границу.

Володин считает, что с него началось разрушение Советского Союза. Картине «все рукоплескали», а в кинотеатрах были очереди, заметил председатель нижней палаты парламента. «Итог – страны не стало», - заключил Володин.