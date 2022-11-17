«Проблемы не перестали возникать»: дочь Глюкозы призналась в употреблении транквилизаторов

Дочь Натальи Ионовой – настоящая бунтарка и переживает трудный переходный возраст. Совсем недавно девочка объявила себя небинарной личностью для яркого творческого образа. Сегодня Лидия вновь удивила поклонников, сообщив, что долгое время принимала транквилизаторы.

Оказывается, дочь артистки столкнулась с бессонницей, и для того, чтобы избавиться от недуга, девочка решила обратиться за помощью к препаратам. Тем не менее уже летом она отказалась от этой идеи: теперь Лидия пьёт травяные чаи, которые также обладают успокаивающим эффектом. «Решила изучать травы, пить хорошие, полезные чаи вместо того, чтобы сидеть на таблетках», – резюмировала дочь Глюкозы.

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