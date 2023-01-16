«Посылаете на хер женщину, которой более 70 лет»: Пугачева получила неожиданную поддержку в России

Не первый месяц в Сети обсуждается уехавшая в Израиль Алла Пугачева. Ее критикуют, осуждают, поклонники отворачиваются, а депутаты требуют изъять все имущество. Однако все равно остаются люди, которые поддерживают певицу. Среди них известный журналист Отар Кунанашвили.

На своем канале «Каково?!» он заявил, что нужно прекратить травлю Аллы Борисовны. Светский хроникер возмущен тем, как быстро забыли люди о заслугах артистки перед страной. По словам журналиста, Пугачева никогда полностью не отрекалась от России, и критиковать женщину в почтенном возрасте – это низко.

«Вы посылаете на хер женщину, которой более 70 лет. Разве так поступают с почтенными людьми, с человеком, который много сделал для страны? Будьте людьми, не становились скотинами!» - призвал Отар Кунанашвили.

Напомним, что хейт в сторону Пугачевой начался после ее громких и оскорбительных высказываний в адрес россиян, в большей степени ее коллег. Сама Алла Борисовна после этого старается больше не подливать масло в огонь, и все ее публикации в Сети теперь носят нейтральный характер.

Ранее стало известно об огромных накоплениях Аллы Пугачевой. Отмечается, что сумма настолько велика, что деньги даже сложно пересчитать.