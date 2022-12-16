Полуголый Лисовец жарко встретил свои пятьдесят. ФОТО

Лучший российский стилист празднует свой пятидесятилетний юбилей.

Влад Лисовец, культовый отечественной модник, предприниматель и радио-ведущий отмечает свой день рождения на курорте.

Зимней столице Лисовец предпочёл солнечные Мальдивы, а вместо новогодней ёлки, вероятно, будет наряжать пальму.

Свою популярность стилист приобрёл в 95-м году, когда переехал в Москву из родного Баку. Моментально попав в водоворот светской жизни, дизайнер успел поработать над образом Жанны Фриске, Валерия Леонтьева и Авраама Руссо.

Благодарны за свою популярность Владу Лисовцу «Блестящие» и «Иванушки».

Даже рок-коллектив «Агата Кристи», как ни странно, тоже не смог обойтись в своё время без советов пятидесятилетнего модельера.

На сегодняшний день Лисовец по-режнему входит в топ известнейших и авторитетных русских дизайнеров, известных не только у себя на родине, но и за рубежом.