Похоронивший бывшую жену Александр Домогаров собрался жениться в 60 лет: невеста младше на 22 года

Актер Александр Домогаров сделал предложение руки и сердца своей любимой женщине спустя 12 лет отношений. О том, что 60-летний представитель киноиндустрии решился на перемены в личной жизни, рассказала коллега невесты.

Несмотря на то, что артист уже давно не скрывает, что нашел себе избранницу, журналистам все эти годы он ее не показывает. Известно лишь то, что ее зовут Татьяна Степанова, и она танцовщица. Они познакомились в Театре им. Моссовета, где участница балета задействована в одной из постановок.

Примечательно, что у Александра с Татьяной довольно существенная разница в возрасте – 22 года. Но это им совершенно не мешает.

«Пока официально Александр с Таней не расписались. Но предложение Домогаров действительно сделал. Они с Таней сейчас живут в загородном доме Домогарова», - рассказала коллега Степановой kp.ru.

Также стало известно, что союз танцовщицы и актера мог распасться. В прошлом году Татьяна ушла от Домогарова к другому мужчине из-за неготовности избранника к браку. Однако, узнав о сопернике, Александр смог вернуть возлюбленную, пообещав и свадьбу, и детей. «Мол, наконец-то готов к семье и детям, мечтает о дочке», - призналась знакомая артистки.

Напомним, что в семье Александра Домогарова совсем недавно случилось горе. Умерла его бывшая супруга после продолжительной борьбы с раком. После похорон актер вышел на связь и рассказал, как она проживала последние дни.