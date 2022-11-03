Певица Земфира выступила на концерте в Гааге в состоянии алкогольного опьянения

На днях у певицы Земфиры состоялся очередной сольный концерт в Гааге. Как сообщают очевидцы, на сцену артистка вышла не в адекватном виде.

Отрывком выступления поделился в своём Telegram-канале телеведущий Михаил Шахназаров. По данном материалу заметно, что Земфира пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее певица продолжила концерт и пыталась общаться с залом.

ФОТО: EAST NEWS