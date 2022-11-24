Перестал скрываться: в Сети обсуждают гомосексуальность мужа Елизаветы Боярской

В последнее время Максим Матвеев все чаще удивляет публику своим внешним видом. Недавно он шокировал тем, что похудел, а теперь добавил в свой образ еще несколько деталей. Поклонники в Сети настолько недовольны преображением артиста, что заподозрили его в смене ориентации.

Матвеев выложил небольшое видео в блоге, в котором предстал с серьгами в ушах и перстнями на руках. Он прочитал отрывок из произведения Виктора Пелевина. Писатель является одним из любимых авторов мужа Боярской.

В комментариях под постом фанаты пришли в ужас. Артисту стали писать, что его новый имидж ему совершенно не идет, ведь так он похож на гомосексуалиста. «С сережками на гея похож. Вылитый просто», - написал хейтер. В целом аудитория образ Матвеева не приняла. Многие высказались, что совершенно непривычно видеть актера таким.

К слову, Максим Матвеев и Елизавета Боярская счастливы в браке и не думают о разводе. Они даже считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они воспитывают двоих детей – Андрея и Григория, а также успешно совмещают семью и карьеру.

Ранее появились слухи о разводе другой известной звездной пары. В Сети стали активно обсуждать раздор в семье Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, однако на днях супруги опровергли все домыслы и провели вместе яркую ночь.