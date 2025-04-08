«Остались одни руины»: близкий друг Зайцева рассказал о текущем состоянии Дома моды кутюрье

Бывший директор и близкий друг Вячеслава Зайцева Николай Головин рассказал о текущем состоянии Дома моды кутюрье и его возможном будущем. Его слова приводит издание «Абзац».

Известно, что в настоящий момент Домом моды покойного руководят все наследники народного художника РФ. Головин считает, что детище Зайцева лишено предпосылок к позитивному развитию.

«Я считаю, что нет никаких предпосылок к позитивному развитию Дома моды. Егор всю жизнь боролся с отцом и его окружением. Он одержал условную победу, после чего профессионалов в Доме моды не осталось. Его окружение обещало головокружение от успехов, но ничего такого не произошло. Можно с сожалением констатировать, что легендарного Дома моды Вячеслава Зайцева больше не существует. От него фактически остались одни руины», — поделился близкий друг Зайцева.

Мужчина подчеркнул, что позитивные изменения должны были произойти еще при жизни модельера, но его окружению не удалось достичь искомых результатов.

Напомним, Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет в Щелковской городской больнице, в которую он был доставлен с внутренним кровотечением вследствие язвы желудка.

Ранее вдова Зайцева призналась, что Егор не реализовал талант из-за служения делу отца.