«Он – гей»: Ковальчук рассказала о нетрадиционной ориентации Чумакова

В последнее время в соцсетях ходят слухи о разладе в семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Артисты вместе 15 лет, но посещают мероприятия по одиночке. На днях певица приняла участие в шоу Ляйсан Утяшевой, где была слишком откровенной.

Телеведущая попросила блондинку рассказать историю знакомства с будущим мужем. Юлия призналась, что сталкивалась с Алексеем на общих концертах и обращала на него внимание. По словам девушки, ей всегда нравились «темненькие и кареглазые».

Но Ковальчук была уверена, что Алексея совсем не привлекают девушки. Об этом намекал его стиль одежды и даже поведение.

«Думала, что он – гей. Он носил сережку, у него была вот такая бляха, рубаха нараспашку... Он мне всегда нравился визуально. Он соответствовал моим представлениям из детства, но – слишком гладкая кожа, слишком юморит, еще и сережка эта», – поделилась звезда в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Когда певица и музыкант стали активно общаться, то блондинка поняла, что Алексей очень брутальный молодой человек. Он активно за ней ухаживал, а после влюбленные уже не расставались.

Ранее мы писали о том, как Ковальчук развлекается вдали от мужа. Недавно она позволила себе лишнего с красавцем-телеведущим.