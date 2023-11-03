Обнищавший миллиардер Андрей Лобанов сообщил, что бывшая жена может его убить

Экс-миллиардер Андрей Лобанов, лишившийся всего своего состояния, заявил, что пять лет жена по имени Алиса прятала его и накачивала психотропными препаратами. Именно ее он винит в том, что потерял все деньги, и теперь бывший олигарх серьезно боится, так как верит, что девушка может его убить.

Еще несколько лет назад Лобанов покинул Россию и не вернулся. Его супруга сообщала, что он сильно заболел и превратился буквально в «ходячий труп». Алиса также жаловалась, что лечение мужа обходится ей крайне дорого, и на него уходят почти все деньги. Однако эту версию событий бывший олигарх опроверг. По его словам, все это время его прятали от общества и превращали в овощ.

«Она «работала» над тем, чтобы я был в неадекватном состоянии под действием препаратов и отписал все имущество и долю в компаниях ей», - рассказал бизнесмен в студии шоу «МАЛАХОВ».

После брака с Алисой у Лобанова не осталось ничего, хотя раньше он был рублевым миллиардером. Сейчас он вынужден ютиться у друзей и пытаться добиться справедливости. Однако он понимает, как это опасно, ведь, по его словам, экс-супруга может легко от него избавиться, потому что он ей больше не нужен.

«Она на все способна, на убийство даже! Я ей не нужен, так как уже отработанный материал. Хочу обратиться к Бастрыкину, чтобы он взял это дело на контроль, есть много доказательств и документов», - заявил Лобанов.

Ранее жена обнищавшего миллионера Лобанова опубликовала кадры его роскошной жизни.