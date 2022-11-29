Литвинова призналась в любви своей музе: это больше не Земфира
Рената Литвинова весной покинула Россию, обосновавшись в Париже вместе с певицей Земфирой. Знаменитости долгое время являются подругами и всячески поддерживают друг друга. Но на днях актриса восхитилась другой очаровательной брюнеткой.
Блондинка опубликовала в соцсетях трогательный снимок со своей приятельницей по имени Асет. На фото Рената с приоткрытым ртом обнимает девушку за плечи. Сама Асет сидит на стуле и не может скрыть свою улыбку.
«С нашей любимой Асет», – подписала кадр артистка.
Фото: Соцсети Ренаты Литвиновой
Оказалось, что женщины давно дружат и сотрудничают. Асет – известный московский фотограф. Литвинова также опубликовала пару кадров с новой съемки. На них 55-летняя актриса выглядит великолепно.
Звезда не стала изменять своему стилю. Рената примерила длинное черное пальто и сделала свою неповторимую голливудскую укладку. Блондинка не смогла отказаться от красной помады, которая ей так идет. На другом фото она решила немного поэкспериментировать и примерила балаклаву, но оставила лицо открытым.
Ранее мы писали о том, что Рената Литвинова подает в суд на трансгендерную модель Наталью Максимову. Режиссер таким образом решила урегулировать свои конфликты с экс-сожительницей.