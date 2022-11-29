Литвинова призналась в любви своей музе: это больше не Земфира

Рената Литвинова весной покинула Россию, обосновавшись в Париже вместе с певицей Земфирой. Знаменитости долгое время являются подругами и всячески поддерживают друг друга. Но на днях актриса восхитилась другой очаровательной брюнеткой.

Блондинка опубликовала в соцсетях трогательный снимок со своей приятельницей по имени Асет. На фото Рената с приоткрытым ртом обнимает девушку за плечи. Сама Асет сидит на стуле и не может скрыть свою улыбку.

«С нашей любимой Асет», – подписала кадр артистка.