Кристина Орбакайте получила удар от близкого человека

Кристина Орбакайте выпустила песню «Алла будет петь» и приурочила ее ко дню рождения матери — 15 апреля. Певица отметила, что композиция «о маме и сильной женщине», которой удастся справиться со всеми трудностями и испытаниями.

Поклонники неоднозначно восприняли новую песню. Некоторые посчитали, что восхвалять Аллу Пугачеву неуместно, другим же понравилась тема о родственных чувствах.

Однако неожиданный удар Кристине нанес ее близкий и любимый мужчина — отец Миколас Орбакас. Оказалось, что он не следит за творчеством певицы.

«По поводу политики между строк в песне — это, наверное, надо спрашивать у неё. Я пока не слышал эту песню, ничем не могу помочь», — пояснил мужчина.

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