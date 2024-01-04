Гордон объяснила, почему ее хит с Кудрявцевой «вырезали» из эфира: вот в чем причина

Телеведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон решили начать музыкальную карьеру. Однако их совместный хит «Дамы за 30» решили вырезать из телевизионного эфира «Песни года». Гордон объяснила, в чем причина такого решения.

Как пояснила юрист, всему виной стала цензура журналиста, генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, считает она.

«Я бы промолчала, но в силу того, что некоторые сначала пытались перевалить вину на администрацию президента и наврать, что я в каких-то черных списках, а позже намекнуть, что я тоже была на „голой вечеринке“… поясню. То, что наш номер вырезали — личная цензура г-на Добродеева», — цитирует Гордон Voice.

Катя рассказала, что за пять лет сделала множество рейтинговых программ, которые вышли в эфире «России-1», однако в дальнейшем с руководством телеканала начались проблемы, утверждает Гордон.

Адвокат уверена, что сейчас личная неприязнь Олега Добродеева обострилась к ней из-за палестинского вопроса, а точнее заявления некоего Кедми в эфире «России-1» относительно палестинских детей. По данному поводу Гордон обратилась в СК.

Напомним, телеведущую Леру Кудрявцеву и ее подругу Катю Гордон неожиданно вырезали из эфира после того, как на ТВ был объявлен бойкот певцу Филиппу Киркорову.