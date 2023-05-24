«Диетическое горе». Константин Богомолов ответил на извечный русский вопрос «что делать»

Театральный режиссёр Константин Богомолов выступил с критикой в адрес тех, кто, после начало СВО внезапно начал «скорбеть о прошлой жизни».

Богомолов назвал таких людей «особняком» и определил, что они хоть и «не умнее прочих» и «не красивее других», зато чувствуют и «называют себя европейцами и просвещенными либералами», в то время как в глубине души относится с презрением к своим землякам.

Как сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на статью режиссера «Диетическое горе», Богомолов утверждает, что в стране существует прослойка людей, которые до начала СВО умудрялись «сидеть на двух стульях»: брать деньги у тоталитарного режима и у западных фондов, выкачивать средства из страны и тратить их на западе. Сейчас такое стало невозможным.

«Все эти люди наполнились друг сопереживанием? Ложь. Оплакивают они свой счастливый смех». По мнению режиссёра театра на малой Бронной «прошлое умерло безвозвратно», единственным правильным выходом из «особняка» будет, засучить рукава, работать, жить и верить.