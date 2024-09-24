«Ценю умение держать слово»: Люся Чеботина высказалась о недостатках мужчин и намекнула на ЮрКисса

Певица Люся Чеботина заявила, что покорить ее сердце может только мужчина, который умеет держать свое слово. Это качество исполнительница хита «Солнце Монако» назвала суперспособностью и с грустью констатировала, что им обладают не многие.

«Покорить меня одновременно и легко, и тяжело. Потому что те качества, которые я ценю, есть не у всех мужчин. Прежде всего это открытость, искренность, хорошее чувство юмора, забота, уважение и умение держать слово. Последнее, кстати, самое главное, что я ценю в мужчинах. К сожалению, не все обладают этой суперспособностью», — приводит StarHit слова Чеботина.

Артистка не стала называть имен, однако недавно она рассталась с коллегой по сцене Юрием Киселевым, известным под псевдонимом ЮрКисс. После этого в песнях исполнителей начали звучать уколы в адрес друг друга.

В интервью журналу «Добрые советы» Люся заявила, что смогла сохранить дружеские отношения только с первым возлюбленным, а с остальными общение не сложилось.

К слову, Чеботина подчеркнула, что в настоящее время ее сердце вновь занято.

Ранее Люся Чеботина рассказала о своем состоянии после расставания с артистом Юрием Киселевым. Певица призналась, что хит «За бывшего» является отражением ее личной жизни.