Актриса Валентина Титова призвала женщин рожать детей. Об этом сообщает NEWS.ru.

82-летняя актриса театра и кино Валентина Титова высказалась о системе взглядов «чайлдфри», которая предусматривает добровольный и осознанный выбор в пользу отказа от рождения детей.

По мнению знаменитости, женщинам необходимо рожать детей.

«Какой бы мужчина ни был распрекрасный, всю жизнь он вас любить не будет. Но дети и некие обязательства делают его счастливым, потому что вроде он глава семьи, а на самом деле глава семьи — женщина. Не надо дурью маяться. Надо рожать: чем больше, тем лучше», — заявила она.

Титова добавила, что не знает, кто будет ухаживать за могилами тех, у кого не будет детей.

«Если вы живете легко, после вас ничего не остается. Останется могила, на которую никто не будет ходить», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что российских женщин будут штрафовать за фразу «я ненавижу детей».