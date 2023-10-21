Актер Александр Домогаров лишился роли в театре из-за конфликта с руководством

Актера Александра Домогарова лишили роли Тартюфа в театре Моссовета, об этом пишет mk.ru.

По информации журналистов, в дирекции театра Моссовета, где трудится Александр Домогаров, выпустили специальное распоряжение, подписанное худруком. Согласно документу, актера освободили от главной роли в постановке «Тартюф или Обманщик».

Впрочем, источник уточняет, что руководство театра об этом попросил сам Домогаров. Якобы, это произошло из-за того, что между ним и дирекцией учреждения не первый год идет война. Так, 29 сентября актер должен был явиться на репетицию в Моссовет, но попросил сдвинуть время из-за того, что у него в этот день была постановка в другом театре. Это не понравилось руководству и они вручили Домогарову предписание, в котором требовали объяснить, где он находился 13 сентября и почему в этот день его не было в театре.

Выяснилось, что в середине сентября артист находился на Кипре по приглашению руководителя российского Центра науки и культуры, советника посольства РФ на Кипре Радченко. По словам очевидцев, просьба объясниться настолько разозлила Домогарова, что он пригрозил руководству театра Моссовета судебными разбирательствами.

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