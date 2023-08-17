60-летний актер Александр Домогаров опух от слез после смерти бывшей жены от рака. Об этом сообщает издание kp.ru.

После похорон Ирины Гуненковой артист поделился роликом, во время которого он рассказал о пережитой трагедии. Нельзя не отметить, что горе отразилось на внешнем виде Александра. На связь с подписчиками знаменитость вышел в черном свитере. С измученным и опухшим лицом Домогаров признался, что для всей семьи это были «страшные три дня». По словам Александра, он плакал от бессилия из-за смерти Ирины.

Ранее мы писали о том, что Александр Домогаров возмутился из-за фамилии покойной бывшей жены. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой актер Кирилл Трубецкой поделился воспоминаниями об умершем Олеге Табакове. По словам артиста, режиссер имел сложный характер. В качестве примера он привел случай, когда Табаков пошел против свой избранницы Марины Зудиной. Что именно произошло между супругами — узнаете в этой статье.