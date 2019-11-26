«Волосатое платье» и колготки в сеточку: Гагарина в смелом образе похвасталась стройными ногами

Поклонники оценили наряд Гагариной. «Безумно красивая, шикарнейший образ!», «Платье просто супер, вы как всегда восхитительны и бесподобны», «Какая куколка!», «Ноги бесконечные», «Невероятные ножки, потрясающий наряд — безумно красивая», «Полина Сергеевна, вы сводите с ума» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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