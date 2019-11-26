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«Волосатое платье» и колготки в сеточку: Гагарина в смелом образе похвасталась стройными ногами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Уже не первый раз Полина Гагарина признается в любви анималистичным принтам, демонстрируя яркие образы на их основе. На этот раз 32-летняя певица сделала ставку на «тигровый» окрас и не прогадала — поклонникам аутфит пришелся по душе.

«Мое волосатое платье от Max Mara — любовь с первого взгляда» — прокомментировала свой look Гагарина. Звезда подчеркнула, что у нее праздничное настроение в преддверии концерта.

На ней — теплое свитерное мини-платье из ворсистого материала, окрашенного «под тигра». Подчеркнуть силуэт в oversize Гагарина решила с помощью черного кожаного ремня от Balenciaga, а главный акцент сместила на стройные ноги, надев дерзкие колготки в сеточку. Завершением смелого образа стали грубые ботинки в духе подружки рокера, декорированные массивной металлической фурнитурой.

Поклонники оценили наряд Гагариной. «Безумно красивая, шикарнейший образ!», «Платье просто супер, вы как всегда восхитительны и бесподобны», «Какая куколка!», «Ноги бесконечные», «Невероятные ножки, потрясающий наряд — безумно красивая», «Полина Сергеевна, вы сводите с ума» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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