«Волосатое платье» и колготки в сеточку: Гагарина в смелом образе похвасталась стройными ногами
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Фото: Instagram
«Мое волосатое платье от Max Mara — любовь с первого взгляда» — прокомментировала свой look Гагарина. Звезда подчеркнула, что у нее праздничное настроение в преддверии концерта.
На ней — теплое свитерное мини-платье из ворсистого материала, окрашенного «под тигра». Подчеркнуть силуэт в oversize Гагарина решила с помощью черного кожаного ремня от Balenciaga, а главный акцент сместила на стройные ноги, надев дерзкие колготки в сеточку. Завершением смелого образа стали грубые ботинки в духе подружки рокера, декорированные массивной металлической фурнитурой.
Поклонники оценили наряд Гагариной. «Безумно красивая, шикарнейший образ!», «Платье просто супер, вы как всегда восхитительны и бесподобны», «Какая куколка!», «Ноги бесконечные», «Невероятные ножки, потрясающий наряд — безумно красивая», «Полина Сергеевна, вы сводите с ума» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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