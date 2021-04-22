Вечеринка на подиуме и уроки истории: как прошел 3 день MBFW Russia
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Агитационное искусство в коллекции 1377
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Саша Журина, основательница бренда 1377, изучила советские агитационные принты 20–30 годов прошлого века и воплотила агитэкстетику в новой коллекции. «Мы не сделали одежду в стиле супрематизма, мы ее создали под его влиянием», — подчеркивает дизайнер. Здесь — новый взгляд на базу: консервативный микс черного и белого оформлен по мотивам деконструктивизма.
Парижский шик от Julia Dalakian
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Из сезона в сезон Юлия Далакян создает атмосферу праздника на подиуме. На этот раз показ открыли эквилибристки, а закрыли — танцующие модели. В коллекции — парижский шик пересекается с элементами бохо, а женственность дополняют брутальные детали. Фурор на показе произвел выход Ники Крауш — первой в России модели-трансгендера и участницы шоу «Ты — топ-модель».
Романтика и средневековые мотивы от Lyubov Babitskaya
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Дизайнер из Санкт-Петербурга Любовь Бабицкая предлагает полную свободу самовыражения в женском и мужском гардеробах. В коллекции объединились невесомые текстуры, бархат, обилие оборок и драпировок, воротники, стилизованные под средневековые рафы, блеск серебристых пайеток.
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Фото: Екатерина Ширинкина / Светлана Наконечная
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