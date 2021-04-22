Вечеринка на подиуме и уроки истории: как прошел 3 день MBFW Russia

Из сезона в сезон Юлия Далакян создает атмосферу праздника на подиуме. На этот раз показ открыли эквилибристки, а закрыли — танцующие модели. В коллекции — парижский шик пересекается с элементами бохо, а женственность дополняют брутальные детали. Фурор на показе произвел выход Ники Крауш — первой в России модели-трансгендера и участницы шоу «Ты — топ-модель».

Романтика и средневековые мотивы от Lyubov Babitskaya