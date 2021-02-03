Кристина Орбакайте «зажгла» в этно-кафтане: «Головокружительная!»
Фото: Instagram @orbakaite_k
Орбакайте кружится в костюме-двойке из летящей ткани с затейливым паттерном. Этнические мотивы перекликаются с рисунками в виде пчел и корон. Свободные брюки плюс легкий кафтан макси-длины — формула расслабленного образа от исполнительницы. Скрепила союз базовая черная футболка, а ярким акцентом стали пластиковые стейтмент-серьги цвета жгучего перца. «Потанцуем?», — предложила Орбакайте фолловерам.
А на вопрос получила десятки восторженных комплиментов. «Головокружительная!», «Завораживающе…», «Великолепна, как всегда», «Волшебно!», «Танцуешь здорово, Кристина», «Кристина, какая же вы красивая», «Стильно одеваетесь», «С возрастом вы только хорошеете и молодеете», — пишут в комментариях. Не так давно Орбакайте очаровала фанатов нежным фото с красавцем-мужем и подросшей дочкой. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @orbakaite_k
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