Кристина Орбакайте «зажгла» в этно-кафтане: «Головокружительная!»

А на вопрос получила десятки восторженных комплиментов. «Головокружительная!», «Завораживающе…», «Великолепна, как всегда», «Волшебно!», «Танцуешь здорово, Кристина», «Кристина, какая же вы красивая», «Стильно одеваетесь», «С возрастом вы только хорошеете и молодеете», — пишут в комментариях. Не так давно Орбакайте очаровала фанатов нежным фото с красавцем-мужем и подросшей дочкой. Подробнее читайте на Passion.ru.