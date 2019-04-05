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«Я соскучилась по мужским объятиям»: 51-летняя Селин Дион сожалеет о невозможности романа с 34-летним Пепе Муньосом

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Селин Дион опровергла слухи о своем романе с молодым танцором.

В последнее время 51-летняя Селин Дион часто выходит в свет с 34-летним Пепе Муньосом. Им не раз приписывали роман, но певица каждый раз отрицала слухи. Наконец она решила развеять возможные слухи и объяснила, почему у нее ничего не может быть с симпатичным танцором.

«Пепе — гей», — сообщила она.

Звезда призналась, что в начале знакомства действительно испытывала к молодому красавцу некоторые чувства. И была слегка разочарована его ориентацией.

После смерти супруга звезды, 73-летнего Рене Анжелила, именно Пепе поддержал Селин, став ей лучшим другом.

«Он просто был рядом: везде сопровождал, держал за руку, веселился и танцевал со мной... У меня так долго этого не было. Я соскучилась по мужским объятиям. Это было замечательно. Он так много сделал для меня: для моего психического здоровья, духовности и внутренней силы. Неудивительно, что многие приписывали нам роман», — цитирует пресса слова певицы.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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