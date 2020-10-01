После 19 лет брака мужчина расстался с женой и завел двух полиаморных любовниц

Спустя два гола холостяк завел постоянные отношения сразу с двумя женщинами, которых нашел на сайте знакомств. С 41-летней Крисси он познакомился через пять месяцев после первого свидания с 40-летней Лией. «Они предпочитают моногамию и считают, что полиамория — не для них. Но я решил, что это не должно меня останавливать», - объяснил 46-летний Фишман. Все трое могут периодически заводить любовников или любовниц на стороне. При этом «троица» не планирует разрывать отношения друг с другом. Нужно сказать, что американец дружит и с экс-супругой. Она переехала к нему вместе с детьми и новым возлюбленным, но не считает себя частью полиаморных отношений.