После 19 лет брака мужчина расстался с женой и завел двух полиаморных любовниц
Фото: instagram.com/shai_the_poly_guy
Предприниматель всегда считал себя любвеобильным человеком и противником моногамии, однако серьезно задумался об этом после просмотра нескольких фильмов и реалити-шоу. По его словам, его впечатлили сериал «Большая любовь» о мормоне-многоженце и реалити-шоу о полиаморных семьях Polyamory: Married & Dating.
Еще шесть лет потребовались Фишману, чтобы убедить супругу попробовать открытый брак, допускающий сексуальные связи с другими людьми. Эксперимент завершился неудачей: женщина терпела около семи месяцев, а затем подала на развод.
Спустя два гола холостяк завел постоянные отношения сразу с двумя женщинами, которых нашел на сайте знакомств. С 41-летней Крисси он познакомился через пять месяцев после первого свидания с 40-летней Лией. «Они предпочитают моногамию и считают, что полиамория — не для них. Но я решил, что это не должно меня останавливать», - объяснил 46-летний Фишман. Все трое могут периодически заводить любовников или любовниц на стороне. При этом «троица» не планирует разрывать отношения друг с другом. Нужно сказать, что американец дружит и с экс-супругой. Она переехала к нему вместе с детьми и новым возлюбленным, но не считает себя частью полиаморных отношений.
Фото: Instagram/ @shai_the_poly_guy Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!