Людей, страдающих от частых головных болей, нередко беспокоят побочные эффекты, которые может спровоцировать прием лекарств. Отказаться же от них совсем нельзя: врачи утверждают, что головную боль нельзя терпеть. Поэтому ученые изобрели пластырь, который может справиться с недугом безмедикаментозным способом.

Принцип его действия прост: резиновые электроды и специальный чип прикрепляются к руке человека чуть выше локтя, электростимуляция блокирует болевые сигналы так, что они не поступают в мозг. Работу прибора можно контролировать с помощью мобильного приложения, передает сайт «Индикатор».

«Результаты впечатляют. Этот новый прибор прост в использовании и не имеет побочных эффектов», — сообщил Давид Ярнитский, автор исследования, которое проводилось в Хайфском университете.

71 пациентам, которые страдали от эпизодических приступов мигрени, было предложено попробовать новый продукт. Каждый из них испытал от 2 до 8 приступов за последний месяц, а последние два месяца все добровольцы воздерживались от медикаментов. В процессе исследования после начала очередного приступа головной боли каждый использовал пластырь в течение 20 минут, при этом 2 часа от лекарств нужно было воздерживаться. Пациенты не знали, что часть пластырей представляли собой плацебо, часть давала низкочастотную, часть — высокочастотную стимуляцию.

Эксперимент показал, что во время активной высокочастотной стимуляции головная боль уменьшилась у 64%, а прошла — у 30% участников. Пластырь-плацебо помог 6% людей. Таблетки имеют такую же эффективность, отмечают ученые.

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