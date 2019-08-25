«Я жалею»: блогер рассказала о жизни после перелома ребер ради тонкой талии

«Талия уменьшилась на 1-2 см, хотя я надеялась, верила, молилась и каялась. На спине два шрама. Весь живот, спина, бока в пролежнях от корсета. 4 шт. сломанных ребра. Три месяца мучений в корсете, который можно снимать не более, чем на 5 минут. Он натирает, под ним всё чешется, если чуток переешь, он жмёт так, что желудок обещает уйти пустым через твой говорящий рот», — описывает реальность девушка. При этом, в течение трех месяцев Ангелине были категорически запрещены физические нагрузки.

Подводя итог своему рассказу, Дубровская призналась, что лучше потратить три месяца на спортзал, «чем сделать корсет членом семьи».

Многочисленные подписчики уверены, что Ангелина отлично выглядит и ей не нужно было делать эту операцию.

А что вы думаете по этому поводу?