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«Я жалею»: блогер рассказала о жизни после перелома ребер ради тонкой талии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ангелина Дубровская

Фото: Instagram Ангелины Дубровской

Три месяца назад Ангелина Дубровская перенесла операцию, во время которой ей были сломаны ребра.

В Сети обсуждают историю блогера Ангелины Дубровской, решившейся на оперативный перелом ребер ради уменьшения объема талии. В своем Instagram Ангелина подвела своеобразный итог жизни через три месяца после перенесенной операции: «Прошло ровно 3 месяца, как я добровольно сломала себе 4-е ребра. Эту операцию, о которой я жалею и признаю свою ошибку, сделала зря. Этот пост, как каминг-аут, писать не хочется, но я вам обещала. Проходит операция под местной анестезией. Вы в уме и сознании, все понимаете. Врач делает два разреза на спине, надсекает инструментами 4 нижних ребра и прямо в вашем туловище надламывает их. Треск костей слышно, но он не отвлекает)) Затем переломанные ребра фиксируются корсетом. В этот момент вы испытываете эйфорию и согласны сломать себе ещё что-нибудь! Это как рождение ребёнка - вы сразу видите талию. Операция несложная - 30 мин., особой боли нет, даже после нее 1 раз пила обезболивающее и всё. Через час после операции пошла пить вино за новенькую талию и снимать сторисы».

Дубровская надеялась, что за два месяца ношения корсета ребра срастутся в новом положении, а талия уменьшится на 6-10 сантиметров.

«Талия уменьшилась на 1-2 см, хотя я надеялась, верила, молилась и каялась. На спине два шрама. Весь живот, спина, бока в пролежнях от корсета. 4 шт. сломанных ребра. Три месяца мучений в корсете, который можно снимать не более, чем на 5 минут. Он натирает, под ним всё чешется, если чуток переешь, он жмёт так, что желудок обещает уйти пустым через твой говорящий рот», — описывает реальность девушка. При этом, в течение трех месяцев Ангелине были категорически запрещены физические нагрузки.

Подводя итог своему рассказу, Дубровская призналась, что лучше потратить три месяца на спортзал, «чем сделать корсет членом семьи».

Многочисленные подписчики уверены, что Ангелина отлично выглядит и ей не нужно было делать эту операцию.

А что вы думаете по этому поводу?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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