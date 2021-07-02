У тиктокерши в парикмахерской выпали волосы, пока мастер ходила обедать

«Когда я химически выпрямила волосы, цыпочка ушла на обед, она переусердствовала, и половина моих волос оборвалась у корней», — написала в ролике героиня материала и показала лежащие на полу пряди волос. В результате ее шевелюра была разной длины с лысыми участками кожи на голове. Об этом написали в британском таблоиде Daily Star.

Сообщается, что видео стало вирусным, на данный момент его просмотрел практически миллион пользователей. Как считает Лаура, ее публикация должна отпугнуть людей от такой процедуры и спасти их от выпадения волос.