У тиктокерши в парикмахерской выпали волосы, пока мастер ходила обедать
В сети TikTok появилось видео, где девушка жалуется на услуги парикмахера. Дело в том, что Лаура пошла в салон красоты, чтобы сделать процедуры для волос. Она надеялась сделать их более прямыми и шелковистыми. После нанесения средства для выпрямления шевелюры мастер отошла на обеденный перерыв. Пока клиентка находилась в кресле, вследствие недосмотра парикмахера у блогерши выпали волосы прямо с корнями.
«Когда я химически выпрямила волосы, цыпочка ушла на обед, она переусердствовала, и половина моих волос оборвалась у корней», — написала в ролике героиня материала и показала лежащие на полу пряди волос. В результате ее шевелюра была разной длины с лысыми участками кожи на голове. Об этом написали в британском таблоиде Daily Star.
Сообщается, что видео стало вирусным, на данный момент его просмотрел практически миллион пользователей. Как считает Лаура, ее публикация должна отпугнуть людей от такой процедуры и спасти их от выпадения волос.
Фото: freepik.com
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