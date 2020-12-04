Трансгендерная женщина 16 лет скрывала от всех, что родилась в мужском теле

Джейми стала постоянно носить женскую одежду, делать макияж и начала гормональную терапию, чтобы снизить выработку тестостерона. Однако, по ее собственному признанию, не чувствовала себя полноценной девушкой до тех пор, пока в 2012 году, когда ей исполнилось 24 года, ей сделали операцию по смене пола. После этого она переехала обратно в Торонто, чтобы жить поближе к родным, но окружающие и понятия не имели, что она трансгендер. Женщина боялась открывать людям правду о себе, так как не знала, какая реакция от них поступит. Так продолжалось 16 лет, пока она не познакомилась с владельцем ресторана Филом, с которым у нее завязались романтические отношения. После месяца свидания и признания друг другу в любви Джейми решилась открыть ему правду о себе. Услышав, что она родилась мужчиной, Фил заявил, что его это абсолютно не волнует: «Я вижу тебя такой, какая ты есть на самом деле. Ты женщина и ты красива», — признался он. Сейчас пара помолвлена. Мужчина помог своей подруге объявить о своей трансгендерности окружающим и очень поддерживал ее на всех этапах.

Фото: Instagram justjamiep

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