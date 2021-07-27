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Тиктокерше неудачно нарастили волосы, которые оставили ее с проплешинами

27-летняя англичанка Лейси Прайс отправилась в салон красоты на процедуру наращивания волос, заплатив за услугу 425 фунтов стерлингов (порядка 43 тысяч рублей). Между тем своей новой длинной и густой шевелюре девушка радовалась недолго, так как спустя буквально несколько дней Лейси была серьезно разочарована результатом. «Мои волосы очень важны для меня и заставляют меня чувствовать себя уверенно, так что это действительно повлияло на меня», — призналась она.
Тиктокерше неудачно нарастили волосы, которые оставили ее с проплешинами

Дело в том, что после мытья головы волосы Лейси Прайс стали очень жесткими, не расчесывались и кожа головы нестерпимо зудела. Кроме того, новые пряди героини материала начали отваливаться, причем вместе с натуральными волосами, и оставляли проплешины на голове. На публикации в TikTok блогерши под ником lacyprice12 обратили внимание в британском издании Daily Mail.

«После двух раз мытья головы я начала связываться с парикмахерской, чтобы сказать, что мои волосы стали похожи на солому и находятся в плохом состоянии, а меня проигнорировали. Я отправила восемь писем и не получил ни одного ответа. Это определенно не человеческие волосы — мастер рекламировала их как натуральные волосы, но я думаю, что это может быть конский волос, потому что он даже не расчесывается», — заявила героиня материала в своих публикациях.

@lacyprice12

Reply to @melzaniee hope this helps ❤️ story behind the Hair. #foryou #fyp #viral #fakehair #hair #tantrumhairextensions

♬ original sound - Lacy Price

Тогда Прайс снова отправилась в салон и попросила вернуть ей деньги за неудачную процедуру. «Пряди, которые мы предоставляем, на 100% состоят из человеческих волос, а ранее с наращиванием проблем не было», — заявила представитель салона и отказала в возмещении средств. «Надеюсь, многие девушки увидят это видео и не пойдут в этот ужасный салон красоты», — высказалась Прайс.

Фото: freepik.com

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