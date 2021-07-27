Тиктокерше неудачно нарастили волосы, которые оставили ее с проплешинами
Дело в том, что после мытья головы волосы Лейси Прайс стали очень жесткими, не расчесывались и кожа головы нестерпимо зудела. Кроме того, новые пряди героини материала начали отваливаться, причем вместе с натуральными волосами, и оставляли проплешины на голове. На публикации в TikTok блогерши под ником lacyprice12 обратили внимание в британском издании Daily Mail.
«После двух раз мытья головы я начала связываться с парикмахерской, чтобы сказать, что мои волосы стали похожи на солому и находятся в плохом состоянии, а меня проигнорировали. Я отправила восемь писем и не получил ни одного ответа. Это определенно не человеческие волосы — мастер рекламировала их как натуральные волосы, но я думаю, что это может быть конский волос, потому что он даже не расчесывается», — заявила героиня материала в своих публикациях.
@lacyprice12
Reply to @melzaniee hope this helps ❤️ story behind the Hair. #foryou #fyp #viral #fakehair #hair #tantrumhairextensions♬ original sound - Lacy Price
Тогда Прайс снова отправилась в салон и попросила вернуть ей деньги за неудачную процедуру. «Пряди, которые мы предоставляем, на 100% состоят из человеческих волос, а ранее с наращиванием проблем не было», — заявила представитель салона и отказала в возмещении средств. «Надеюсь, многие девушки увидят это видео и не пойдут в этот ужасный салон красоты», — высказалась Прайс.
Фото: freepik.com
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