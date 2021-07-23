Тиктокерша стала звездой соцсетей благодаря поразительному сходству с Марго Робби
23-летней пользовательнице известной социальной сети ТikTok удалось стать популярной благодаря своему удивительному внешнему сходству с 31-летней австралийской актрисой Марго Робби. Ее контент никак не был связан со знаменитостью, но подписчики быстро назвали девушку по имени Робин двойником артистки.
На странице героини материала опубликовано множество личных авторских роликов, снятых под современную музыку. Тиктокерша под ником robbbyricch набрала более 123 тысяч подписчиков и 10 миллионов лайков в своем аккаунте.
@robbbyricch
Pls leave me alone hunny #fyp♬ Saturday Night Lights TCvsChanze Remix - Akintoye
Видимо, поразительное сходство со звездой фильмов «Отряд самоубийц» и «Волк с Уолл-стрит» пошло на пользу блогерше.
Светлые волосы, овал лица и большие серо-голубые глаза — практически идентичные черты лица, которые объединяют девушек. Потому пользователи Сети не просто сравнивают красавиц, но и называют блогершу сестрой или даже дочерью актрисы, буквально разрывая комментарии.
Фото: Instagram margotrobbie
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