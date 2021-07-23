Тиктокерша стала звездой соцсетей благодаря поразительному сходству с Марго Робби

Видимо, поразительное сходство со звездой фильмов «Отряд самоубийц» и «Волк с Уолл-стрит» пошло на пользу блогерше.

Светлые волосы, овал лица и большие серо-голубые глаза — практически идентичные черты лица, которые объединяют девушек. Потому пользователи Сети не просто сравнивают красавиц, но и называют блогершу сестрой или даже дочерью актрисы, буквально разрывая комментарии.