Тиктокерша показала последствия микроблейдинга и призвала отказаться от него

Как сообщает британское массовое издание The Sun, микроблейдинг — это процесс, который похож на татуаж, тогда профессионалы используют очень маленькие лезвия и добавляют пигмент, создавая впечатление более четких бровей.

По словам героини материала, поначалу она была счастлива и радовалась результату, однако со временем брови стали портиться. На кадрах видео в Сети Мелина показывает, что рисунок от микроблейдинга больше не совпадает с естественными бровями и изменил свой оттенок на оранжевый. «Не делай этого. Микроблейдинг — худшая ошибка, которую я когда-либо совершала, а процесс удаления очень сложен», — призналась тиктокерша. Девушка рассказала, что из-за данной ситуации потеряла уверенность в себе, а также постоянно должна делать макияж, чтобы скрыть недостаток.