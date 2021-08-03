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Тиктокерша показала последствия микроблейдинга и призвала отказаться от него

Пользовательница сети TikTok под ником melinatesi опубликовала видеоролик, в котором рассказала о последствиях неудачной косметологической процедуры. Дело в том, что девушка по имени Мелина несколько лет назад решилась сделать микроблейдинг бровей, однако спустя время красивые брови вместо удовольствия начали приносить своей обладательнице одни расстройства и прививать чувство неуверенности в себе.
Тиктокерша показала последствия микроблейдинга и призвала отказаться от него

Как сообщает британское массовое издание The Sun, микроблейдинг — это процесс, который похож на татуаж, тогда профессионалы используют очень маленькие лезвия и добавляют пигмент, создавая впечатление более четких бровей.

По словам героини материала, поначалу она была счастлива и радовалась результату, однако со временем брови стали портиться. На кадрах видео в Сети Мелина показывает, что рисунок от микроблейдинга больше не совпадает с естественными бровями и изменил свой оттенок на оранжевый. «Не делай этого. Микроблейдинг — худшая ошибка, которую я когда-либо совершала, а процесс удаления очень сложен», — призналась тиктокерша. Девушка рассказала, что из-за данной ситуации потеряла уверенность в себе, а также постоянно должна делать макияж, чтобы скрыть недостаток.

Мелина пыталась исправить ситуацию с помощью лазерного удаления, но способ не сработал. Теперь она нашла еще один метод лечения, при котором удаляется пигмент из кожи, и надеется на его эффективность.

Фото: freepik.com

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