Ставший Барби Экс-Кен похвастался аппетитной фигурой с пышной грудью и крутыми бедрами
Фото: Instagram jessicaalvesuk
Как передает британский онлайн-портал Mirror, своими новыми формами Джессика Алвес похвасталась на снимках в купальнике, которые сделала во время отпуска на Марбелье. На фотографиях она позирует возле бассейна в откровенном купальнике, который практически не скрывает ее внушительных размеров грудь и крутые бедра. 36-летняя жительница Англии призналась, что после каминг-аута, который сделала в январе 2020 года, перенесла уже 75 пластических операций, чтобы превратиться из мужчины в женщину.
За это время Джессика увеличила грудь, удалила кадык и искусственный пресс, увеличила бедра и ягодицы при помощи инъекций собственного жира, сдалала инъекции в колени и ступни, операцию по феминизации лица и начала принимать женские гормоны. В общей сложности она потратила больше 900 тысяч фунтов стерлингов. И, судя по всему, ее тело и лицо наконец стали такими, о каких она все время мечтала: «Все эти хирургические вмешательства впервые в жизни заставили меня чувствовать себя сексуальной. Эти эстетические процедуры изменили мою жизнь. Теперь у меня есть попа Джей Ло и бедра Ким Кардашьян». Джессика добавила, что всегда мечтала быть пышной женщиной с изгибами и вот наконец ее мечта исполнилась. Свой образ она дополнила эффектными длинными светлыми волосами, которые нарастила, чтобы дополнительно подчеркнуть свою новую внешность. Светская львица призналась: «Как мужчина я никогда не чувствовала себя красивой, у меня было очень мало уверенности в себе, но теперь, будучи женщиной, я чувствую себя безмерно привлекательной роковой соблазнительницей, и это просто ошеломляющее чувство».
Фото: Instagram jessicaalvesuk
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