Ставший Барби Экс-Кен похвастался аппетитной фигурой с пышной грудью и крутыми бедрами

За это время Джессика увеличила грудь, удалила кадык и искусственный пресс, увеличила бедра и ягодицы при помощи инъекций собственного жира, сдалала инъекции в колени и ступни, операцию по феминизации лица и начала принимать женские гормоны. В общей сложности она потратила больше 900 тысяч фунтов стерлингов. И, судя по всему, ее тело и лицо наконец стали такими, о каких она все время мечтала: «Все эти хирургические вмешательства впервые в жизни заставили меня чувствовать себя сексуальной. Эти эстетические процедуры изменили мою жизнь. Теперь у меня есть попа Джей Ло и бедра Ким Кардашьян». Джессика добавила, что всегда мечтала быть пышной женщиной с изгибами и вот наконец ее мечта исполнилась. Свой образ она дополнила эффектными длинными светлыми волосами, которые нарастила, чтобы дополнительно подчеркнуть свою новую внешность. Светская львица призналась: «Как мужчина я никогда не чувствовала себя красивой, у меня было очень мало уверенности в себе, но теперь, будучи женщиной, я чувствую себя безмерно привлекательной роковой соблазнительницей, и это просто ошеломляющее чувство».