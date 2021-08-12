Сахар и еще 3 категории продуктов, отказ от которых остановит появление целлюлита

«Избыток кофеина нарушает кровоснабжение. В итоге подкожная клетчатка, и так страдающая нарушением микроциркуляции при приеме кофе, будет усиливать образование целлюлита», — сообщила диетолог в своем Instagram-аккаунте.

Разумеется, вредят фигуре также сахаросодержащие продукты, в результате их употребления усиливается синтез инсулина — гормона, усиливающего образование жира в подкожной жировой клетчатке. «Кроме этого, сахар при избыточном поступлении вызывает повреждение поверхности сосудов и снижение их эластичности. Проявляется это в виде отеков и усилении целлюлита», — добавила Елена Кален. Соль тоже влияет на возникновение отеков, поскольку избыточное поступление в организм приводит к задержке жидкости в организме.

Кроме того, диетолог внесла в список запрещенных продуктов полуфабрикаты и фастфуд, их воздействие на организм схоже с влиянием сахара. Плюс ко всему они еще вызывают нарушение крово- и лимфообращения. Вреден и алкоголь, он стимулирует выработку эстрогена, который способствует скоплению жира и образованию целлюлита.

По словам Елены Кален, чтобы целлюлит исчез будет недостаточно исключить перечисленные продукты из рациона, тогда важен комплексный подход. Усильте эффект при помощи обертываний, антицеллюлитных массажей, контрастного душа, активного отдыха, достаточного количества сна и движения, а также откажитесь от вредных привычек.