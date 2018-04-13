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Пышная грудь и упругие бедра Бритни Спирс рвутся наружу из тесного мини-платья

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Бритни Спирс на GLAAD Media Awards
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Бритни Спирс удивила нарядом на GLAAD Media Awards — 2018.

12 апреля в Лос-Анджелесском в отеле Beverly Hilton вручили статуэтки GLAAD Media Awards. Лауреатами ежегодной премии становятся сделавшие вклад в борьбу за равенство прав сексуальных меньшинств знаменитости.

На мероприятии были замечены 51-летняя актриса Холли Берри, 21-летняя Хлоя Морец. Однако все внимание было приковано к 36-летней Бритни Спирс.

Заметно похудевшая звезда решила подчеркнуть фигуру, надев весьма откровенное платье. За смелость и талант к самопрезентации певица получила награду «Авангардный подход».

Как и Виктория Лопырева, на официальных фотографиях Бритни Спирс выглядела намного более мощной, чем в Instagram.

Впрочем, Бритни то и дело выслушивает обвинения в чрезмерном использовании графических редакторов: то на ее фото «плывет стена», то разливается бассейн в тех местах, где должна быть каменная плитка, то лицо и фигура 36-летней женщины начинают походить на лицо и фигуру подростка.

Фото: instagram, eastnews, globallookpress

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