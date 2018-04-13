Пышная грудь и упругие бедра Бритни Спирс рвутся наружу из тесного мини-платья

12 апреля в Лос-Анджелесском в отеле Beverly Hilton вручили статуэтки GLAAD Media Awards. Лауреатами ежегодной премии становятся сделавшие вклад в борьбу за равенство прав сексуальных меньшинств знаменитости.

На мероприятии были замечены 51-летняя актриса Холли Берри, 21-летняя Хлоя Морец. Однако все внимание было приковано к 36-летней Бритни Спирс.

Заметно похудевшая звезда решила подчеркнуть фигуру, надев весьма откровенное платье. За смелость и талант к самопрезентации певица получила награду «Авангардный подход».

Как и Виктория Лопырева, на официальных фотографиях Бритни Спирс выглядела намного более мощной, чем в Instagram.