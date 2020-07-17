Превратившийся в «Барби» экс-«живой Кен» сделал 75 операций и потратил на внешность целое состояние
Звезда соцсетей Родриго Алвес рассказал о своих трансформациях.
36-летний Родриго Алвес прославился на весь мир благодаря пластическим операциям. Будучи вполне симпатичным парнем, он грезил о внешности «Кена» — бойфренда легендарной куклы «Барби». Но когда он достиг своего идеала, ему оказалось этого мало — и он сменил пол, став женщиной по имени Джессика.
В недавнем интервью изданию Today Extra Джессика рассказала журналистам, что всего сделала 75 пластических операций и потратила на это 1 миллион 160 тысяч долларов США.
Фото и видео: Instagram/@jessicaalvesuk
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