Поплатилась молодостью: тиктокерша избавилась от морщин и «постарела на 10 лет»
21-летняя блогерша сети TikTok Серис Тобин выложила видеоролик, в котором продемонстрировала свои внешние изменения. Публикация разлетелась по просторам сети и набрала порядка девяти миллионов просмотров и вызвала критику пользователей платформы в свой адрес. Дело в том, что героиня материала решила избавиться от мимических морщин посредством косметологии и прибегла к множественным инъекциям ботокса.
В начале ролика, на который обратили внимание журналисты The Sun, Серис Тобин показала свое естественное лицо с морщинами в области лба и глаз, при этом сморщив лицо.
Далее последовали кадры, где она проделывала те же движения спустя один день, через трое суток, затем последовали 10-й, 18-й и 21-й день после уколов. С каждым днем морщины на лице девушки становились наименее выраженными, а через 3 недели и вовсе пропали. Реагируя на такое преображение, комментаторы злорадствовали и приписывали Серис возраст на десять лет старше настоящего.
@cezza_t
My Botox journey, done with the best @sebastianroseaesthetics #botox #beforeandafter #aesthetic #babybotox #fillers #antiaging #prevention♬ Beggin' - Måneskin
Фото: freepik.com