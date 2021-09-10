Поплатилась молодостью: тиктокерша избавилась от морщин и «постарела на 10 лет»

В начале ролика, на который обратили внимание журналисты The Sun, Серис Тобин показала свое естественное лицо с морщинами в области лба и глаз, при этом сморщив лицо.

Далее последовали кадры, где она проделывала те же движения спустя один день, через трое суток, затем последовали 10-й, 18-й и 21-й день после уколов. С каждым днем морщины на лице девушки становились наименее выраженными, а через 3 недели и вовсе пропали. Реагируя на такое преображение, комментаторы злорадствовали и приписывали Серис возраст на десять лет старше настоящего.