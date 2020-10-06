Похожий на Кена мужчина превратился в Барби и похвастался фигурой
Фото: instagram.com/jessicaalvesuk
Ранее мужчина превратил себя в живую куклу Кен, потратив на это 500 тысяч фунтов стерлингов (более 48 миллионов рублей). Теперь же он выглядит как настоящая кукла Барби.
В январе 2020 года бразилец сделал каминг-аут. По его словам, теперь он трансгендерная женщина по имени Джессика. Чтобы обрести женственную внешность, Алвесу пришлось потратить около 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей) на пластические операции в Стамбуле.
Недавно Джессика показала свою фигуру, гуляя по Милану вместе с пластическим хирургом Джакомо Уртисом. Она была одета в облегающий белый наряд с глубоким вырезом, который также подчеркивал ее талию. Женщина дополнила свой наряд длинным розовым кардиганом и белой сумочкой.
Напомним, с 2004 года Родриго Алвес подвергся 48 пластическим операциям. В 2016 году его госпитализировали после некроза, вызванного неудачной операцией по коррекции формы носа. Алвес обещал больше не прибегать к хирургическим вмешательствам, но затем передумал.
Фото: Instagram/ @jessicaalvesuk Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!