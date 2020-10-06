Похожий на Кена мужчина превратился в Барби и похвастался фигурой

Ранее мужчина превратил себя в живую куклу Кен, потратив на это 500 тысяч фунтов стерлингов (более 48 миллионов рублей). Теперь же он выглядит как настоящая кукла Барби.

В январе 2020 года бразилец сделал каминг-аут. По его словам, теперь он трансгендерная женщина по имени Джессика. Чтобы обрести женственную внешность, Алвесу пришлось потратить около 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей) на пластические операции в Стамбуле.