Подписчики сравнивали тиктокершу с Барби, пока она не показала настоящую себя
На данные публикации обратили внимание журналисты британского издания The Sun. Украинская актриса, модель и блогер Валерия Воронина регулярно снимает видеопреображения. Кудрявая девушка не стесняется появляться перед камерой, демонстрируя свою естественную внешность. Чаще всего она снимается в домашней одежде, без макияжа и в крупных очках. А в конце видео, одним взмахом головы, она показывает идеальный макияж. В новом образе тиктокершу часто сравнивают с куклой Барби или Братц.
Данная публикация стала вирусной: набрала более 21 миллиона просмотров и десятки тысяч комментариев. «Как вы превратились в куклу Барби?», «У меня даже челюсть отвалилась!», — отзывались подписчики.
_Фото: Instagram voronina_valeria__
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!