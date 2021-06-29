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Подписчики сравнивали тиктокершу с Барби, пока она не показала настоящую себя

Макияж стал неотъемлемой частью образа у современных девушек. Иногда таким способом представительницы прекрасного пола кардинально меняют свою внешность, когда становится трудно понять один и тот же это человек или нет. Подобными трансформациями занимается пользовательница сети TikTok под ником voronina_valeria_ и шокирует подписчиков кардинальными изменениями. Она снимает видеоролики, так называемые «до/после».
Валерия Воронина

На данные публикации обратили внимание журналисты британского издания The Sun. Украинская актриса, модель и блогер Валерия Воронина регулярно снимает видеопреображения. Кудрявая девушка не стесняется появляться перед камерой, демонстрируя свою естественную внешность. Чаще всего она снимается в домашней одежде, без макияжа и в крупных очках. А в конце видео, одним взмахом головы, она показывает идеальный макияж. В новом образе тиктокершу часто сравнивают с куклой Барби или Братц.

Данная публикация стала вирусной: набрала более 21 миллиона просмотров и десятки тысяч комментариев. «Как вы превратились в куклу Барби?», «У меня даже челюсть отвалилась!», — отзывались подписчики.

_Фото: Instagram voronina_valeria__

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