Подписчики сравнивали тиктокершу с Барби, пока она не показала настоящую себя

На данные публикации обратили внимание журналисты британского издания The Sun. Украинская актриса, модель и блогер Валерия Воронина регулярно снимает видеопреображения. Кудрявая девушка не стесняется появляться перед камерой, демонстрируя свою естественную внешность. Чаще всего она снимается в домашней одежде, без макияжа и в крупных очках. А в конце видео, одним взмахом головы, она показывает идеальный макияж. В новом образе тиктокершу часто сравнивают с куклой Барби или Братц.