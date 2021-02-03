Почему зимой часто электризуются волосы и как избавиться от этой неприятности

Предупредить появление проблемы могут качественные увлажняющие шампуни и кондиционеры, понижение температуры воды из-под крана при мытье – она должна быть теплой или немного прохладной. Рекомендуется также не пренебрегать масками. Также лучше использовать расческу с натуральной щетиной, вытирать волосы полотенцем из натуральной ткани, а при укладке использовать средства без спирта в составе.

Фото: depositphotos

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