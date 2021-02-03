Почему зимой часто электризуются волосы и как избавиться от этой неприятности
Как сообщает «Медик форум», есть несколько причин, по которым волосы начинают электризоваться. Они делятся на внешние и внутренние. К ним относятся перепады температуры на улице, переохлаждение, намокание шевелюры под дождем или снегом, мытье головы слишком горячей водой, плохая расческа, пересушивание феном, а также трение локонов об синтетическую одежду или ношение шапки из акрила. Вызвать электризацию могут авитаминоз, болезни щитовидной железы и недостаток воды.
Предупредить появление проблемы могут качественные увлажняющие шампуни и кондиционеры, понижение температуры воды из-под крана при мытье – она должна быть теплой или немного прохладной. Рекомендуется также не пренебрегать масками. Также лучше использовать расческу с натуральной щетиной, вытирать волосы полотенцем из натуральной ткани, а при укладке использовать средства без спирта в составе.
Фото: depositphotos
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