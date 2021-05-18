У тиктокерши во время профессионального окрашивания задымились волосы
Пользовательница TikTok выложила видео в своем аккаунте под ником _coco_04xo, в котором рассказала, что давно собиралась покрасить свои волосы и наконец отправилась в салон красоты. Девушка хотела сделать окрашивание в технике балаяж и показала парикмахеру фото желаемой прически. Об этом сообщает британский таблойд The Sun.
@_coco_04xo
and that’s on a hair fail for me, reported her 😢 #fyp #hairsalon #fail #hairfail #hair♬ original sound - Madeline
Но мастер салона слишком сильно обесцветила волосы – настолько, что от них пошел пар, прокомментировала возмущенная увиденным в зеркале тиктокерша. По итогу клиентка была в ужасе о того, что произошло с ее шевелюрой. Видимо, специалист не старалась растянуть краску, как положено по технологии, чтобы сделать плавное окрашивание, об этом свидетельствуют неровные черные корни волос. А цвет остальных прядей окончательно поверг девушку в шок – они стали оранжевыми вместо предполагающего блонда. "При этом специалист даже не пыталась исправить ситуацию, просто осветлила мои волосы, из-за чего они окончательно пришли в ужасное состояние», - жалуется на парикмахера героиня материала.
Фото: freepik.com
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