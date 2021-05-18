У тиктокерши во время профессионального окрашивания задымились волосы

Но мастер салона слишком сильно обесцветила волосы – настолько, что от них пошел пар, прокомментировала возмущенная увиденным в зеркале тиктокерша. По итогу клиентка была в ужасе о того, что произошло с ее шевелюрой. Видимо, специалист не старалась растянуть краску, как положено по технологии, чтобы сделать плавное окрашивание, об этом свидетельствуют неровные черные корни волос. А цвет остальных прядей окончательно поверг девушку в шок – они стали оранжевыми вместо предполагающего блонда. "При этом специалист даже не пыталась исправить ситуацию, просто осветлила мои волосы, из-за чего они окончательно пришли в ужасное состояние», - жалуется на парикмахера героиня материала.