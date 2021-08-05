Парикмахер рассказала, как часто нужно мыть волосы — это заявление вас удивит
После того как Мишель Деннис сообщила о частоте мытья головы, она также объяснила, что начать стоит с некой «тренировки» волос, чтобы они дольше оставались чистыми. «Во-первых, вам нужно начать с переноса данной процедуры на один день или два дня позже, чем обычно. Затем откладывайте мытье еще на день, а дальше продолжайте в том же духе. Для видимого результата вам понадобиться несколько месяцев на "тренировку"», — привели слова героини материала в британском издании The Sun.
Парикмахер отметила, что процесс восстановления может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Между тем, по ее словам, результат стоит того, потому необходимо набраться терпения.
@michelledennismumof.3
I can go with out washing for 8 weeks! Do you suffer with oily hair or over dry ends? It’s because your over washing it #hair #hairtips #momsoftiktok♬ Poof Be Gone - KyleYouMadeThat & Yung Baby Tate & Yvette
Фото: freepik.com
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