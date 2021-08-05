Парикмахер рассказала, как часто нужно мыть волосы — это заявление вас удивит

После того как Мишель Деннис сообщила о частоте мытья головы, она также объяснила, что начать стоит с некой «тренировки» волос, чтобы они дольше оставались чистыми. «Во-первых, вам нужно начать с переноса данной процедуры на один день или два дня позже, чем обычно. Затем откладывайте мытье еще на день, а дальше продолжайте в том же духе. Для видимого результата вам понадобиться несколько месяцев на "тренировку"», — привели слова героини материала в британском издании The Sun.

Парикмахер отметила, что процесс восстановления может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Между тем, по ее словам, результат стоит того, потому необходимо набраться терпения.