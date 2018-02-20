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Обнаженную Ирину Шейк сфотографировали в объятиях горячего мужчины

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Фото из Instagram Ирины Шейк
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Фанаты Брэдли Купера обеспокоены «горячим братом» Ирины Шейк.

Фотография, на которой брутальный мужчина обнимает обнаженную Ирину Шейк, всполошила Интернет. И хотя модель не скрывает ни этого снимка (она сама опубликовала его в Instagram), ни личности своего кавалера (любимый фотограф модели — Мерт Алас), в Сети поползли слухи об их романе. Действительно, не может быть столько нежности между обычными мужчиной и женщиной.

«Когда находишь близнеца в другом теле», — написала жена Брэдли Купера и добавила: «Мой восхитительный, гениальный турецкий брат.. все эти удивительные воспоминания связаны с тобой! Посылаю тебе всю свою любовь, с днем рождения».

«Куда смотрит Брэдли», — задаются вопросом поклонники модели. Самые внимательные из них знают, что перед объективом Мерта Ирина представала абсолютно голой. Неужели все это не задевает ее мужа?

Вероятно, все дело в ориентации фотографа. Если верить СМИ, Мерт Алас — гей. Его творческий партнер Маркус Пиггот работает с ним вместе около 20 лет, снимая обложки известных журналов, провокационные клипы, рекламные кампании известных брендов. Поговаривают, что нечто большее связывает именно их, а не Мерта и Ирину.

Фото: instagram

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