Обнаженную Ирину Шейк сфотографировали в объятиях горячего мужчины

Фотография, на которой брутальный мужчина обнимает обнаженную Ирину Шейк, всполошила Интернет. И хотя модель не скрывает ни этого снимка (она сама опубликовала его в Instagram), ни личности своего кавалера (любимый фотограф модели — Мерт Алас), в Сети поползли слухи об их романе. Действительно, не может быть столько нежности между обычными мужчиной и женщиной.

«Когда находишь близнеца в другом теле», — написала жена Брэдли Купера и добавила: «Мой восхитительный, гениальный турецкий брат.. все эти удивительные воспоминания связаны с тобой! Посылаю тебе всю свою любовь, с днем рождения».